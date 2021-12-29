На Украине пообещали переписать приказ о воинском учете женщин

Министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что в приказе министерства обороны об обязательном воинском учете женщин были допущены ошибки, их исправят. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Верещук, расширяя список профессий, подлежащих обязательному учету, минобороны допустило «ошибки во время коммуникации». Приказ будет исправлен, заверила она.

Вице-премьер добавила, что женщин, не вставших на учет в соответствии с новыми правилами, штрафовать не будут.

Ранее член президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о добровольном воинском учете для женщин. Парламентарий также принес извинения украинкам за инициативу военного ведомства.

Приказ минобороны охватывает более сотни профессий. Причем, встать на учет должны даже беременные и женщины с несовершеннолетними детьми.