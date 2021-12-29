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Жириновский допустил воссоединение исторических земель России

Жириновский: новый закон о гражданстве может воссоединить исторические земли России

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РИА «Новости»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что внесенный в Государственную думу президентом России законопроект о гражданстве содержит новшества, которые могут поспособствовать воссоединению российских исторических земель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возможно, что постепенно это (новый закон о гражданстве — прим. ред.) приведет и к воссоединению исторических земель России. Но на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов. Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов», — сказал Жириновский.

Среди изменений, предложенных главой государства, политик отметил повышение статуса процедуры (особые моральные требования к кандидатам и невозможность вступления в гражданство РФ по формальным основаниям), а также приоритетное право на получение российского паспорта, которым наделяются жители стран, входивших в СССР.

«Это фактически то, что и предлагала ЛДПР на протяжении многих лет, – выдавать паспорта русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек», — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что в настоящее время на окраинах страны идут «центростремительные» процессы, которым необходимо помочь.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что законопроект о гражданстве будет принят в начале 2022 года.

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