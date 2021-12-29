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Талибы* довели до слез главу нового правительства Афганистана

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Reuters

Руководитель временного правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд раскритиковал безбожников в рядах «Талибана» (организация запрещена в РФ), захватившего власть в республике в конце лета. По его словам, талибам необходимо отринуть личные амбиции.

«Я видел во сне Пророка, который сказал, что умма (религиозная община) моя погибла. Я не могу спать уже несколько ночей. Пророк Мухаммад велел мне передать своей умме, чтобы она стала благочестивой и покаялась. Я все это наблюдаю с периода Захир-Шаха. Говорю всем бойцам и командирам, будь то в Кабуле, Кандагаре, или где угодно — будьте набожными и благочестивыми. Отриньте личные амбиции», — цитирует слова Ахунда «Sputnik.Афганистан».

При этом к расшифровке заявления временного премьера Афганистана агентство также прикрепило запись его слов, на которой можно услышать плач политика во время рассказа о безбожниках.

Ранее сообщалось, что талибы планируют назначить в Москве своего посла Афганистана.

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