Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Welt прокомментировал российский проект гарантий безопасности в Европе, который предполагает отказ НАТО от расширения на Восток.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», - заявил Боррель.

Он отметил, что Москва впервые представила свою повестку в письменной форме. «Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия», — подчеркнул представитель ЕС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».