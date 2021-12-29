Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Корабли ВМФ России отправились в дальний поход 06:59
Transfermarkt назвал клуб, потративший на трансферы больше всех в 21 веке 06:53
Стало известно, в какой валюте сейчас нужно хранить накопления 06:44
Синоптики прогнозируют до -10°С и гололедицу в Москве в среду 06:40
Милонов заявил о необходимости создания в РФ открытой электронной базы педофилов 06:37
Экс-хавбек «Спартака» рассказал, чем Сергеев подкупил Семака 06:33
В Раде предложили создать союзное государство России и Украины 06:16
Канадский фигурист назвал преступлением отсутствие Туктамышевой в сборной на ЧЕ 06:16
В России сдающих квартиры туристам обяжут платить налоги 06:03
В России захотели запретить выдачу новых лицензий на шахтную добычу угля 05:58

Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Welt прокомментировал российский проект гарантий безопасности в Европе, который предполагает отказ НАТО от расширения на Восток.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», - заявил Боррель.

Он отметил, что Москва впервые представила свою повестку в письменной форме. «Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия», — подчеркнул представитель ЕС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть