В МИД России предложили заключить соглашение о международном управлении интернетом

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом.

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета», — сказал Сыромолотов.

По его словам, такое соглашение будет эффективным, если его поддержат все страны.

Дипломат рассказал, что этот вопрос обсуждается в рамках Международного союза электросвязи, где Россия принимает самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп.

В 2021 году в России было принято сразу несколько важных правовых инициатив в области регулирования цифрового пространства и работы глобальных ИТ-корпораций в российской юрисдикции. Отечественная практика в данной сфере полностью отражает общемировой тренд, которому следуют все ведущие страны.

Так, основными задачами российского законодательства является защита цифровых прав граждан, создание конкурентных и благоприятных условий для всех игроков локального рынка и поддержка собственной ИТ-индустрии. При этом во многих областях цифрового законодательства нашу страну можно назвать первопроходцем, опережающей государства ЕС и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».