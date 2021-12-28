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На Украине ввели санкции против ряда организаций, владеющих телеканалами

Зеленский ввел санкции против компаний, которые владеют телеканалами Украины

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом санкции против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Об этом сообщается в документе на сайте главы государства.

Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».

Документ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликовали вечером 28 декабря.

Санкции против телеканалов предполагают, в том числе, блокирование активов и ограничение торговых операций. Также компаниям устанавливается запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, начинает действовать полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам.

Санкции против телеканалов Украины будут действовать в течение пяти лет.

Ранее Зеленский объявил о необходимости превентивных санкций в адрес Москвы.

До этого президент Украины ввел новые санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму.

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