На Украине ввели санкции против ряда организаций, владеющих телеканалами

Президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом санкции против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Об этом сообщается в документе на сайте главы государства.
Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».
Документ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликовали вечером 28 декабря.
Санкции против телеканалов предполагают, в том числе, блокирование активов и ограничение торговых операций. Также компаниям устанавливается запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, начинает действовать полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам.
Санкции против телеканалов Украины будут действовать в течение пяти лет.
Ранее Зеленский объявил о необходимости превентивных санкций в адрес Москвы.
До этого президент Украины ввел новые санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму.