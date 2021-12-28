В Латвии призвали уважать память эсэсовцев

Латвийский министр культуры Наурис Пунтулис написал письмо главе бельгийского города Зедельгем Аннике Вермелен, в котором предложил вместе решить судьбу памятника «Латвийский улей свободе», посвященного 12 тыс. латышей, служивших в рядах СС. Об этом сообщает издание delfi.lv.

Памятник, установленный на Площади свободы Зедельгема подвергся критике горожан. Местные власти обратились за консультацией к историкам, которые признали монумент неуместным, объяснив, что его можно рассматривать как дань уважения нацистскому режиму и оправдание военных преступлений.

Как рассказала советница Пунтулиса Инга Васильева, министр обратил внимание градоначальника на то, что памятник был установлен с согласия самоуправления Зедельгема. Улей, увековечивающий память латышских военнослужащих, заслуживает уважения, отметил он

По задумке автора, создавшие монумент пчелы олицетворяют латышей, которые защищали свой дом.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти прибалтийских стран «выращивают» неонацизм.