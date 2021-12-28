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Путин назвал цель России по коллективному иммунитету к COVID-19

Путин: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 нужно довести до 90%

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета в России необходимо повысить. Об этом он сказал в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

На мероприятии глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия приближается к коллективному иммунитету 56%. Глава государства подчеркнул, что «нужно 90».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко спросил, что ждет людей после появления «омикрон»-штамма. Попова ответила, что об этом никто не может знать точно, однако меры борьбы с коронавирусом отработаны, вакцинная защита точно сработает. По словам главы Роспотребнадзора, штамм будет мутировать и становиться сезонным, но пока люди будут «имунны», защищены от COVID-19 прививкой, вирус не сможет развиваться.

Путин, комментируя слова Поповой, отметил, что специалисты института имени Гамалеи утверждают, что российская вакцина «Спутник V» совершенно точно нейтрализует «омикрон»-штамм.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости, связанный с «омикроном».

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Коронавирус 2019-nCoV
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