Немецкий дипломат заявил о потере Белоруссией шанса выбраться из объятий России

Белоруссия лишилась шанса выбраться из «объятий России» и проводить независимую политику, заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, слова которого приводит RND.

«Германия и Европа сделали все в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободиться из российских объятий», — утверждает дипломат.

Но, как он полагает, президент Белоруссии Александр Лукашенко побоялся, что демократизация страны нанесет ему персональный ущерб.

По мнению Хойсгена, на данный момент официальный Минск стал полностью зависимым от Москвы. Украина, как он отметил, пошла по другому пути.

Ранее стало известно, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где 28 декабря пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ.