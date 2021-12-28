Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Якутии в честь наступающего года слепили навозных тигров 15:53
Тарасова назвала самое яркое событие 2021 года 15:52
Самый опасный маньяк Британии проведет остаток жизни в стеклянной камере... 15:51
Путин назвал цель России по коллективному иммунитету к COVID-19 15:48
Открывший стрельбу в Светлограде был вооружен автоматом Калашникова 15:48
Специалист по питанию рассказала, как определить качество крабовых палочек... 15:46
Российского юриста задержали после заявления о 40 родственниках, похищенных... 15:40
Дуров ответил на обвинения в небезопасности Telegram 15:40
ФТС опровергла информацию об очереди из грузовиков на границе России и Китая 15:37
Постпред при ЕС раскрыл мнение Москвы по срокам сертификации «Северного... 15:36

Немецкий дипломат заявил о потере Белоруссией шанса выбраться из объятий России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Белоруссия лишилась шанса выбраться из «объятий России» и проводить независимую политику, заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, слова которого приводит RND.

«Германия и Европа сделали все в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободиться из российских объятий», — утверждает дипломат.

Но, как он полагает, президент Белоруссии Александр Лукашенко побоялся, что демократизация страны нанесет ему персональный ущерб.

По мнению Хойсгена, на данный момент официальный Минск стал полностью зависимым от Москвы. Украина, как он отметил, пошла по другому пути.

Ранее стало известно, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где 28 декабря пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть