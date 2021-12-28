Украинский МИД объяснил, почему США непросто подключить к «нормандскому формату»

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что подключить Соединенные Штаты к «нормандскому формату» будет непросто с дипломатической точки зрения, сообщает издание LB.ua.

«Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать: проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы», — пояснила Маркарова.

Она считает, что Соединенные Штаты фактически уже принимают участие в переговорах через прямые контакты президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также визиты в Москву помощницы госсекретаря Карен Донфрид и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Ранее в Кремле призвали Украину и США не решать конфликт в Донбассе военным путем.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобный сценарий решения проблемы поставит под вопрос украинскую государственность.