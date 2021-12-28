Саакашвили не стали этапировать в тюрьму после его эмоциональной реакции

В связи со скачками давления из-за эмоциональной реакции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили не этапировать в тюрьму, а оставить в больнице, где он проходил лечение до этого, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Отмечается, что после завершения лечения в военном госпитале Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму.

«На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем было принято решение о временном приостановлении меры по переводу заключенного Саакашвили», — указано в сообщении пенитенциарной службы Грузии.

Решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, который назвал состояние здоровья бывшего грузинского лидера стабильным.

Ранее стало известно, что Саакашвили потерял сознание, узнав о возвращении в тюрьму.