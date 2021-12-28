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Лавров призвал к сплочению русского мира

Глава МИД РФ Лавров: нужно развивать связи между исторической коренной Россией и нашими диаспорами

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира и развития связей между диаспорами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира», — отметил глава внешнеполитического ведомства, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Помимо этого, по словам Лаврова, нужно обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о давлении на представителей русскоязычной общины, проживающих в США. Москалькова призвала всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на нарушение прав россиян, находящихся в США. По ее словам, необходимо сохранять национальную культурную идентичность и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с исторической родиной.

В ноябре стало известно, что деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) была приостановлена из-за давления со стороны американских спецслужб на русскую общину.

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