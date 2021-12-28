Лукашенко прилетел в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где во вторник, 28 декабря, пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ, сообщает агентство «БелТА».

На этой встрече будут подведены итоги председательства Белоруссии в рамках Содружества, а также подведут итоги социально-экономического развития стран СНГ в 2021 году.

Кроме того, в среду, 29 декабря, Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут переговоры.

Неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств должен пройти в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Ранее в Кремле уточнили, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит СНГ в Санкт-Петербург.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Зеленского есть такая возможность, однако он этого не сделает.