МИД: Россия должна полагаться на себя и быть готовой к «неадекватностям» США

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия всегда должна быть готова к проявлению неадекватного поведения Соединенных Штатов и рассчитывать в этой ситуации только на себя, сообщает РИА «Новости».

«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», — заявил Биричевский.

По его словам, Соединенные Штаты постоянно пытаются подавить неугодные или несогласные с американским видением мира страны.

«Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли», — отметил Биричевский.

Ранее в МИД оценили риск отключения России от SWIFT.