Попытки Украины вступить в НАТО безрезультативны, и единственный вариант взаимодействия страны со всеми блоками и альянсами – конфуцианская модель. Такое мнение выразил в эфире телеканала «Наш» политолог Александр Лазарев.

«Я давно уже говорю, что у Украины есть один возможный вариант развития государственности и коммуникаций со всеми блоками и альянсами – это конфуцианская модель золотой гармонии, которая раньше была в Китае на вооружении. Это политика трех отказов – отказ от чрезмерного сближения, от чрезмерной конфронтации и от посягательств на чужие зоны влияния. Только при такой политике мы сможем развиваться», — пояснил политолог.

Народный депутат предыдущего созыва Верховной рады Иван Рыбак в эфире телеканала заявил, что курс Украины в НАТО был прописан в конституции страны исключительно для того, чтобы ни одной следующей власти «не пришло в голову развернуться в сторону» России.

«На сегодняшний день для того, чтобы все подозрения от себя отвергнуть, они придумают интересные вещи о том, что Украина собирается силовым образом сейчас захватывать территории так называемых ЛДНР. Абсолютная бессмыслица», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Запад планирует начать войну на Украине и обвинить во всем Москву. Он отметил, что США и государства Запада предоставляют Украине вооружение и хвастаются тем, что с 2014 года поставили ей боеприпасов, вооружений и ударных систем на $2,5 млрд.