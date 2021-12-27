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Швейцария готова принять саммит Россия — НАТО

В Швейцарии заявили о готовности принять саммит Россия — НАТО

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Global Look Press

Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия-НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч», — рассказал Кливаз.

Представитель МИД подчеркнул, что «по причине конфиденциальности, МИД не комментирует конкретные события или запросы» от сторон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве организовать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, и в настоящее время этот вопрос обсуждается.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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