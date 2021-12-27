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Талибан* запретил женщинам передвигаться без сопровождения мужчин

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Stringer/Reuters

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана, который с августа 2021 года контролируется движением »Талибан» (организация запрещена в России), опубликовало директиву, запрещающую женщинам передвигаться по стране без сопровождения «родственника мужского пола». Об этом сообщает Independent Media.

«Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует разрешать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи», — приводит издание слова представителя министерства Садека Акифа Мухаджира.

Директива адресована представителям транспортных компаний. Также в ней содержится призыв не включать музыку в машинах во время поездки.

Ранее талибы запретили оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы в сопровождении других женщин.

По мнению властей, такое поведение аморально и незаконно, и потому они призвали врачей не оказывать медпомощь таким женщинам.

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