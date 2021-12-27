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Польский президент запретил ограничивать деятельность телевидения с зарубежным капиталом

Президент Польши наложил вето на закон о телерадиовещании

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о телерадиовещании, по которому деятельность телерадиокомпаний с зарубежным финансированием ограничивается законодательно, сообщает ТАСС.

«Решение принято. Я отказываюсь подписывать закон о телерадиовещании и направляю его в Сейм на повторное рассмотрение. Я накладываю вето», — заявил Дуда и отправил закон на повторное рассмотрение в сейм.

Принятый Сеймом законопроект мог повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery («Дискавери») телеканала Ти-ви-эн (TVN). Законопроект был предложен правящей, евроскептицистской правой партией «Закон и Справедливость».

В Польше телеканал TVN управляет осуществляется через компанию Polish Television Holding BV («Полиш телевижн холдинг би-ви»), зарегистрированную в Нидерландах. При этом, в холдинг входит 14 телеканалов, в том числе информационный TVN24.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

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