В Германии отреагировали на инициативу проведения Совета Россия — НАТО

Берлин приветствует инициативу проведения заседания совета Россия — НАТО. СообщаетРИА «Новости» со ссылкой на представительницу МИД ФРГ Андреу Зассе.

«Мы приветствует приглашение генерального секретаря к 12 января. Мы приветствуем эту инициативу и надеемся, что Россия примет это предложение», — сказала она.

Накануне, 26 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве организовать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, и в настоящее время этот вопрос обсуждается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что дата встреч будут подтверждена и переподтверждена. Кроме того, по его словам, будет сформирован экспертный состав делегаций.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.