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В Ираке протестующие заблокировали посольство США

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В Багдаде проходит акция протеста против результатов выборов в парламент. Как сообщает агентство Anadolu, митингующие заблокировали так называемую «Зеленую зону» города, в которой находится большинство иностранных дипломатических миссий, в том числе посольство США.

Сотрудник службы безопасности Ирака на условиях анонимности сообщил агентству, что в этот район направлены «дополнительные силы безопасности и вооруженные силы», чтобы помешать протестующим штурмовать квартал.

Митинг проходит в ожидании приговора Федерального суда Ирака по иску Хади аль-Амери, оспаривающему результаты выборов 10 октября. На них победил блок шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра, который получил 73 места в парламенте из 329.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что до конца года американские военные прекратят участвовать в боевых операциях в Ираке. После этого американцы продолжать лишь оказывать помощь в обучении иракских вооруженных сил.

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