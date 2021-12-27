Рябков: предложения России по гарантиям безопасности услышали и Вашингтон, и Киев

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что предложения российской стороны по гарантиям безопасности услышали в Вашингтоне, Киеве и в столицах стран НАТО.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом неоднократно. Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что предложения Москвы являются чистыми стремлениями к миру в Европе, в них не следует выискивать «надуманного и избыточного», Россия против ультиматумов и конфликтов.

Рябков подчеркнул, что Москва ожидает ответа по предложениям российской стороны по гарантиям госбезопасности. Он выразил надежду, что США хватит «запала» для запуска переговоров по этому вопросов.

Замминистра МИД РФ также отметил, что западные политики осуществляют свои многократные «камлания» по поводу того, что НАТО обороняется, а Россия является агрессором, и сами начинают в это верить, а когда видят кардинально другой подход, в частности со стороны России, их «берет оторопь», но им в итоге придется смириться с мыслью о том, что их действия не останутся без серьезных последствий.

17 декабря сообщалось, что МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин потребовал от США незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон не может сразу подписать российские документы по гарантиям безопасности.