Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Тульской области отреагировали на сообщения о новом главе МЧС 13:45
В Ираке протестующие заблокировали посольство США 13:41
В Канаде назвали посредственной молодежную сборную России по хоккею 13:37
Лавров: на Западе стали замечать «безбашенные поступки» Зеленского и... 13:37
Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона... 13:36
Агент прокомментировал интерес к Миранчуку со стороны четырех клубов 13:31
Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР 13:29
В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных... 13:27
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову 13:27
Лавров оценил вероятность войны на Украине 13:20

Рябков: предложения России по гарантиям безопасности услышали и Вашингтон, и Киев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что предложения российской стороны по гарантиям безопасности услышали в Вашингтоне, Киеве и в столицах стран НАТО.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом неоднократно. Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что предложения Москвы являются чистыми стремлениями к миру в Европе, в них не следует выискивать «надуманного и избыточного», Россия против ультиматумов и конфликтов.

Рябков подчеркнул, что Москва ожидает ответа по предложениям российской стороны по гарантиям госбезопасности. Он выразил надежду, что США хватит «запала» для запуска переговоров по этому вопросов.

Замминистра МИД РФ также отметил, что западные политики осуществляют свои многократные «камлания» по поводу того, что НАТО обороняется, а Россия является агрессором, и сами начинают в это верить, а когда видят кардинально другой подход, в частности со стороны России, их «берет оторопь», но им в итоге придется смириться с мыслью о том, что их действия не останутся без серьезных последствий.

17 декабря сообщалось, что МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин потребовал от США незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон не может сразу подписать российские документы по гарантиям безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть