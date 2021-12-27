На Зеленского подают в суд за долги

Власти Крыма подадут иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы взыскать задолженность за коммунальные услуги, политик владеет квартирой в Ливадии. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

По его словам, Зеленский несколько месяцев назад перестал платить коммунальные платежи.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», — заявил Аксенов.

Он добавил, что украинский лидер ранее всегда вовремя платил за коммунальные услуги — по 6 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины вызвал Зеленского в суд по иску о госизмене в отношении него со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко.