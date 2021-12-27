Экс-президент Молдавии проигнорировал вызов в прокуратуру по делу о похищении $12 млн

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не пришел в генпрокуратуру республики для допроса по факту участия политика в схеме по хищению государственных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Соцпартии.

Речь о деле, в рамках которого экс-глава государства был заподозрен в хищении якобы $12 млн из бюджета республики.

Как уточнила прокуратура, Додон попросил перенести слушания по делу на среду, 29 декабря. Время начала слушаний не называется. Официального комментария со стороны Додона пока нет.

Согласно материалам следствия, в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными. Все это делалось, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. В 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

Ранее экс-президент Молдавии обвинил новые власти страны в кризисе.