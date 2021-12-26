Кадыров рассказал, что мама отчитывает его за строгость с подчиненными

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что мама отчитывает его за то, что он отчитывает кого-то из своих подчиненных, трансляцию вел YouTube-канал ЧГТРК «Грозный».

На вопрос журналистки, к чьим советам прислушивается глава республики, Кадыров сказал, что мама переживает, когда он ругает подчиненных, говоря, что «у него дома семья» и «им будет неудобно» от этого.

При этом Кадыров указал, что ему приходится доказывать своей маме, что он прав.

Ранее в ходе пресс-конференции глава Чечни заявил, что управлять республикой может только мужчина, а женщине можно доверить руководство министерством или районом.

Рамзан Кадыров также рассказал, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время. Кадыров официально вступил в должность главы Республики Чечня 5 октября 2021 года.