Кадыров рассказал о будущем своей политической карьеры

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

«У нас в запасе еще есть время. Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа», — заявил Кадыров.

5 октября 2021 года Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Республики Чечня, принес присягу на чеченском и русском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу», — приводятся слова из текста присяги Кадырова.

Отмечается, что после торжественной речи спикер республиканского парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по результатам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд — за него проголосовали 99,7% избирателей. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.