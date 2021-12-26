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Сотрудники администрации Байдена задумались о смене работы

FoxNews: недовольные условиями труда сотрудники Белого дома готовятся увольняться

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Ron Edmonds/AP

Сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на источники.

«Большая часть естественной координации, которая происходит в типично функционирующем Белом доме, была потеряна, и не было предпринято никаких упреждающих усилий, чтобы восполнить это за счет преднамеренного командообразования», — рассказал один из сотрудников Белого дома.

Многие сотрудники администрации президента США уточнили, что они начали обновлять свои резюме и в ближайшее время приступят к поиску нового рабочего места. Сделать они это планируют после того, как состоится годовщина со дня вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Издание подчеркивает, что несколько сотрудников вице-президента Камалы Харрис уже «собирают свои вещи».

В публикации отмечается, что подобное происходит из-за низких показателей опросов американцев, которые выражают недовольство работой Байдена и Харрис.

Ранее рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации в январе 2021 года.

Работу Байдена на посту президента США одобрил 41% респондентов. Негативную реакцию глава Соединенных Штатов вызывает у 51% опрошенных. Оставшиеся 7% американцев не смогли дать ответа.

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