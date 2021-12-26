Песков рассказал о демократической России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является «абсолютно демократической» страной, а те, кто говорит об обратном, не знают специфики российской жизни. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире телеканала «Россия-1».

«Россия — абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия является суверенным государством, а в руках Путина сосредоточена только та власть, которая предусмотрена Конституцией РФ.

По словам Пескова, в Вашингтоне пытаются называть какие-то страны демократичными, а какие-то — нет, и проведенный США 9–10 декабря виртуальный «Саммит за демократию» «фактически поделил весь мир на недемократический <…> и демократический».

Ранее стало известно, что «Саммит за демократию», на который в этом году были приглашены 110 стран, может повториться в следующем году. В России, которую наряду с Китаем, Турцией, Венгрией и другими странами не пригласили к участию, скептично относятся к этому формату: Москва раскритиковала саммит, обвинив США в попытке приватизировать слово «демократия».