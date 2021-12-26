В Чехии поддержали заявление Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток

Чешский военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что западные страны испробовали все возможные способы унизить Россию, поэтому сейчас идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны. Об этом сообщает Parlamentní listy.

По мнению аналитика, президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении об усилении НАТО вблизи с российскими границами ясно подчеркнул, что страну загнали в угол и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу.

«Если вы хотите раздразнить медведя, убедитесь, что у вас есть пути отхода. И такая ситуация складывается сейчас на границах между Российской Федерацией и не только европейскими странами. Это относится не только к Украине, но и к Польше, это также относится к странам Балтии и некоторым странам Азии, где военная деятельность и присутствие военнослужащих США или их частных консалтинговых компаний, а также членов армий НАТО, значительно увеличиваются», — заявил Штефец.

Он отметил, что у Североатлантического альянса уже не осталось средств для дальнейших нападок и оскорблений России, чтобы повесить на нее «всех собак».

Ранее Путин заявил, что Россию крайне беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ РФ.