Глава ЕК заявила о готовности санкций против России на случай эскалации вокруг Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза готовы санкции против России, которые должны стать ответом на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.

По ее словам, санкции «с масштабными последствиями» могут заставить Россию уважать ЕС в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не Брюсселем.

«Они (санкции — прим. «Газеты.Ru») уже готовы. Европейские страны едины, они действуют в координации с США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала глава Еврокомиссии газете Le Journal du Dimanche

Ранее газета The Washington Post утверждала, что в Евросоюзе возобновились обсуждения новых санкций против России, но единого мнения у стран ЕС по этому поводу пока нет.