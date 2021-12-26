Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые обнаружили опасность эволюции штамма «альфа» COVID-19 13:08
Эксперт оценил точность запусков ракет Ту-95МС 12:59
Стало известно, сколько «Зениту» предлагают за трансфер нападающего 12:52
Один пострадавший в массовом ДТП на трассе в Башкирии находится... 12:50
Минобороны сообщило об учебных стрельбах 500 разведчиков в Ростовской области 12:47
Тарасова прокомментировала состав сборной России на чемпионат Европы 12:43
В Великобритании двое военных совершили суицид 12:41
Отец Алисы Тепляковой рассказал, что сам вызвал полицию на экзамен в МГУ 12:38
Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию 12:37
Названо опасное заболевание, вызываемое дефицитом витамина B1 12:22

Путин: в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности ответ России может быть разным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что если США и НАТО откажутся давать гарантии безопасности Москве, то ответ Кремля может быть самым разным.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на телеканале «Россия 1».

При этом Путин подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить», а чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически.

«Мы будем стремиться именно к этому», – добавил президент.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как ранее отметили в МИД РФ, сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО находятся в проработке. По данным СМИ, генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть