Путин: в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности ответ России может быть разным

Президент России Владимир Путин заявил, что если США и НАТО откажутся давать гарантии безопасности Москве, то ответ Кремля может быть самым разным.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на телеканале «Россия 1».

При этом Путин подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить», а чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически.

«Мы будем стремиться именно к этому», – добавил президент.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как ранее отметили в МИД РФ, сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО находятся в проработке. По данным СМИ, генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.