В Верховной раде заявили, что «ультиматум Путина» напугал Запад

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что США прекратят свое присутствие на Украине после того, как президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва не потерпит никаких провокаций против себя на территории Украины.

Кива назвал слова президента России ультиматумом Соединенным Штатам.

«Я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать свое присутствие и деятельность на территории Украины», — заявил Кива.

Ранее глава армии Украины заявил, что российских войск на границе страны стало меньше.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что около 52 батальонов вооруженных сил России были замечены у границы Украины, при этом раньше их было более 60.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.