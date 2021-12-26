Депутат Рады Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине начался процесс, итогом которого станет присоединение Кубани. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря — Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — объявил парламентарий.

Ранее около трети (32%) из 177 тысяч участников опроса, организованного газетой The New York Times, не смогли найти на карте Восточной Европы Украину. Конкурс был посвящен главным событиям уходящего года, среди прочего читателей попросили указать страну, у границ которой, по данным СМИ, Россия усиливает военное присутствие.

До этого Львовский и Ровенский областные советы Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением переименовать Россию в Московию, а россиян — в московитов