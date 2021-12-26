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Россия призвала вернуться к переговорам по Приднестровью

МИД России призвал вернуться к формату «5+2» по Приднестровью

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны участники формата «5+2» (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз) должны вернуться к переговорам по ситуации в Приднестровье, сообщает РИА «Новости».

«В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5+2»», — заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают, что эта инициатива поможет преодолеть стагнацию в приднестровском урегулировании.

«Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать», — указано в сообщении.

Ранее в Приднестровье заявили, что Кишинев не заинтересован в переговорах.

В Приднестровье считают, что эти переговоры помогут вернутся к нормализации отношений.

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