Песков рассказал о графике поездок Путина на 2022 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие Олимпиады в Пекине — пока единственная поездка Владимира Путина в графике на 2022 год. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«До Пекина пока ничего не запланировано. Это первая будет в следующем году поездка. Но зато будут разные международные контакты у нас в России», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что он готов поучаствовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом Путин сказал в разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.