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Песков рассказал о планах Путина на Новый год

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал он, отвечая на вопрос, как президент отметит праздник.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».

Также пресс-секретарь не исключил, что уже в середине новогодних каникул глава государства может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний пока не запланировано. Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться.

Ранее сообщалось, что президент России призвал не забывать о мерах предосторожности «после первого тоста» на Новый год.

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