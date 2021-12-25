Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова объяснила падение Туктамышевой в короткой программе на ЧР 00:41
Американский журналист — о серебре дочери Тутберидзе: это неправильно 00:28
В ВОЗ оценили иммунитет к COVID-19 у Санта-Клауса 00:23
Рефери объяснил пересмотр результатов короткой программы у женщин на ЧР 00:13
Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной 00:01
В Киеве обвинили США в предательстве и подлости из-за транзита газа 24.12.2021, 23:59
Орлов заявил, что «Зенит» не должен продлевать контракт... 24.12.2021, 23:54
Ургант высмеял плакаты журналистов на пресс-конференции Путина 24.12.2021, 23:46
Стал известен клуб, лидирующий в борьбе за Миранчука 24.12.2021, 23:37
Назван удваивающий риск развития рака напиток 24.12.2021, 23:35

Премьер Пакистана оценил слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгения Новоженина/Reuters

Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter прокомментировал слова президента России Владимира Путина о границах свободы творчества и пророке Мухаммеде.

«Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка (мир ему и благословение) не является «выражением свободы», — написал глава Пакистана.

Хан заявил, что мусульмане, особенно мусульманские лидеры, должны распространять это послание среди лидеров немусульманского мира, чтобы бороться с исламофобией.

Путин на ежегодной Большой пресс-конференции ответил на вопрос о свободе самовыражения художников.

Он отметил, что без свободы нет движения вперед. «Но нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, которые мы развиваем, когда сталкивается со свободой другого человека», — сказал президент.

По мнению президента, оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются свободой творчества. «И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» — размышляет Путин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть