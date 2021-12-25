Премьер Пакистана оценил слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter прокомментировал слова президента России Владимира Путина о границах свободы творчества и пророке Мухаммеде.

«Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка (мир ему и благословение) не является «выражением свободы», — написал глава Пакистана.

Хан заявил, что мусульмане, особенно мусульманские лидеры, должны распространять это послание среди лидеров немусульманского мира, чтобы бороться с исламофобией.

Путин на ежегодной Большой пресс-конференции ответил на вопрос о свободе самовыражения художников.

Он отметил, что без свободы нет движения вперед. «Но нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, которые мы развиваем, когда сталкивается со свободой другого человека», — сказал президент.

По мнению президента, оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются свободой творчества. «И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» — размышляет Путин.