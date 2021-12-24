МИД Украины рассказал о «единственной правильной стратегии» в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал про единственную стратегию, которая может заставить Россию якобы пойти на деэскалацию ситуации на украинской границе. Об этом он написал у себя в Twitter.

Дипломат считает, что «мир, безопасность и стабильность» в Европе сами себя «не защитят».

«Наши своевременные и совместные действия позволят их защитить. Сдерживание — единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию», — отметил Кулеба.

По словам министра, ее основу составляет «реалистичное понимание угроз и решимость к совместным проактивным действиям».

Ранее Кулеба заявил, что существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.