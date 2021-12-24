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На Украине готовятся ввести санкции против Порошенко

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Vasily Fedosenko/Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время может ввести санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил адвокат политика Илья Новиков, передает «Страна.ua».

Как пояснил юрист, Порошенко вручили подозрение, в котором он обвиняется в государственной измене и финансировании терроризма. По его словам, последний пункт касается статьи 258 УК Украины, за счет него против политика как раз и могут ввести санкции.

«Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы», — подчеркнул Новиков.

Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого «угольного дела», а именно покупки угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины вызвал президента Украины Владимира Зеленского по иску Порошенко о госизмене.

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