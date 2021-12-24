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В МИД отреагировали на открытие парка имени террориста Дудаева в Турции

Захарова: открытие парка имени террориста Дудаева подрывает доверие между Турцией и РФ

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Игорь Михалев/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала открытие в одном из городов Турции появление парка имени террориста Джохара Дудаева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что подобные попытки недопустимы, и их следует осудить всем международным сообществом.

«Они (эти попытки — прим.) противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств», — сказал Захарова в ходе брифинга.

По слова дипломата, российская сторона рассчитывает на то, что ее сигналы о недопустимости таких шагов, которые подрывают взаимное доверие, будут восприняты Анкарой со всей серьезностью.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей после открытия парка имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.

«Действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

В небольшом прибрежном городе Корфез в турецкой провинции Коджаели 10 декабря в торжественной обстановке был открыл парк, названный именем первого лидера Ичкерии — Джохара Дудаева, признанного в России террористом.

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Россия — Турция
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