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Песков уточнил, состоится ли саммит РФ — США после высказанных Путиным претензий Вашингтону

Песков: США сначала должны ответить на предложения РФ, только потом состоится саммит

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, возможен ли все еще саммит РФ — США после высказанных президентом России Владимиром Путиным претензий в адрес Вашингтона во время Большой пресс-конференции.

Здесь я хочу напомнить, что чтобы ни делала РФ со своими войсками, она это делает на своей территории. Здесь мы вряд ли можем позволить себе согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал наше суверенное право. Это первое. Второе: Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО и различных европейских стран, которые проводят маневры, учения в непосредственной близости у наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, переход кораблей», — сказал представитель Кремля.

По его словам, все эти действия вызывают глубокую озабоченность у России и вынуждают российские власти принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности.

«Чтобы обсудить вопросы деэскалации, — здесь мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона ответ на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и соглашения», — отметил Песков.

По его словам, для начала необходимо получить ответ на конкретно сформулированные российские предложения, потом можно будет обсуждать, где и как пройдет саммит. Он добавил, что Белый дом пока не определился, кто будет представлять США, от России будет выступать заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Путин в ходе Большой ежегодной пресс-конференции потребовал от Вашингтона незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности.

После этого высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга заявил, что США не намерены публично отвечать на предложения России по гарантиям безопасности, в том числе от самого Путина.

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Отношения России и США
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