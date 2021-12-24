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МИД Турции заявил, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня

МИД Турции: Анкара не будет игнорировать отношения с Киевом из-за разногласий Украины и РФ

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Ralph Orlowski/Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО достигли опасного уровня. Об этом сообщает «Sputnik Турция».

«Мы не будем игнорировать наши принципы и наши тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией», — заявил глава МИД Турции в ходе онлайн встречи с Академией международной безопасности.

По словам Чавушоглу, во многих сложных ситуациях, подобных этой, Турция делает то, чего требуют дух времени и национальная безопасность страны.

«Это тяжелая работа, но для этого нужна дипломатия», — подчеркнул министр.

Ранее издание Haberturk сообщило, что Турция, предположительно, поучаствует в антироссийской военной операции НАТО на территории Донбасса.

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