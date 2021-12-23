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В Кремле прокомментировали заявления США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности как можно скорее. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, однако обе стороны выразили готовность вступить в диалог уже в начале января. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Представитель Белого дома добавил, что достигнуть прогресса удастся только в атмосфере деэскалации. Комментируя предложения России о гарантиях безопасности, он заявил, что США не будут публично отвечать на предложения РФ. При этом он подчеркнул, что речь пойдет и об обеспокоенностях США в данном вопросе.

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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