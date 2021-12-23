Вирусолог назвал главный плюс COVID-сертификатов по антителами

COVID-сертификаты по антителам к коронавирусу фактически признают привитыми тех, кто прошел вакцинацию за границей иностранными препаратами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Считаю, что выдавать QR-коды по тесту на антитела — правильный шаг, логически обоснованный. Он позволит продвинуться вперед в нормализации нашей жизни», — объяснил специалист.

Нетесов уточнил, что среди более чем десятка основных вакцин против коронавируса проще измерять уровень антител, чтобы определять, защищен ли человек от инфекции, чем ждать взаимного признания вакцин государствами.

«Только нужно определиться, что является защитным титром антител, какими аккредитованными для этой цели тест-системами это будут определять, и сколько времени такой сертификат будет действовать», — заключил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова cообщила, что COVID-сертификаты смогут получить люди, неофициально переболевшие коронавирусом и привитые от него иностранными вакцинами.