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Путин: Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году

Путин заявил, что крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что жителям Крыма невозможно было отказать в защите после переворота на Украине в 2014 году.

«Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе. Нам даже в голову не приходили какие-либо действия в отношении Крыма», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия не могла отказать жителям Севастополя и Крыма и не «взять их под крыло».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой отвечает на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. У приглашенных на мероприятие журналистов проверили результаты ПЦР-тестов на коронавирус, представители СМИ также прошли обработку частицами серебра в самом «Манеже».

Трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина смотрите на сайте «Газеты.ru».

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Присоединение Крыма к России
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