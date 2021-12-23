Путин: Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что жителям Крыма невозможно было отказать в защите после переворота на Украине в 2014 году.

«Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе. Нам даже в голову не приходили какие-либо действия в отношении Крыма», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия не могла отказать жителям Севастополя и Крыма и не «взять их под крыло».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой отвечает на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. У приглашенных на мероприятие журналистов проверили результаты ПЦР-тестов на коронавирус, представители СМИ также прошли обработку частицами серебра в самом «Манеже».

Трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина смотрите на сайте «Газеты.ru».