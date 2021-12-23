Путин оценил работу региональных властей в пандемию коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции оценил работу региональных властей в ситуации пандемии коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что Россия — большая страна, и в ее регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация.

«Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Это разные вещи и разная эпидемиологическая ситуация», — указал президент.

Путин отметил, что в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно и не боялись брать на себя сложных решений. Он уточнил, что помощь регионам кратно увеличилась, и взаимодействие между регионами дало нужный руководству страны результат.

По словам главы государства, при общем руководстве со стороны федерального центра нужно предоставить регионам возможность «тонко регулировать ситуацию» самостоятельно.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит в Манеже. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.