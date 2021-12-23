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Таджикистан и Киргизия снова устроили перестрелку

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Эламан Карымшаков/РИА «Новости»

На границе Таджикистана и Киргизии произошла новая перестрелка. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Исфара Зубайдулло Шомадова.

Отмечается, что со стороны Киргизии был обстрелян дом жителя населенного пункта Чорку. При этом пострадавших в результате инцидента нет. В Бишкеке пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

При этом накануне, 22 декабря, на границе Таджикистана и Киргизии также был зафиксирован инцидент со стрельбой в зоне соприкосновения сельской общины Овчи-Калача и Лайлакского района.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на саммите ОДКБ в Душанбе президент Киргизии Садыр Жапаров призвал проработать сценарии в случае нападения стран-участниц друг на друга. Подобная риторика стала следствием таджикско-киргизского пограничного весеннего конфликта, который унес более 50 жизней.

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