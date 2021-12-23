В ЛНР опровергли заявление Киева о достижении договоренности по прекращению огня

В самопровозглашенной Луганской народной республике опровергли заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о достижении контактной группой по Донбассу договоренности касательно режима прекращения огня. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

«Договоренности нет, но если очень хочется заявить, то почему не заявить?! Ермаку очень нужно чтобы его похвалили! Но все пришлось делать самому, а то кураторы не поймут. Контактная группа, которая закончилась ничем, вдруг оказалась, в версии Ермака, «победной и прорывной»», — написал Мирошник.

Он прокомментировал слова Ермака о том, что в ходе заседания все стороны высказали намерение придерживаться договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

«А раньше мы были против? Согласовать даже совместное заявление не смогли, о координации мониторинга нарушений не договорились, деятельность СЦКК в действующем составе не восстановили! Но все «решительно за»», — отметил Мирошник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы по Донбассу, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе».

Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются сложно, но «Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс». В частности, украинская сторона инициировала в рамках трехсторонней контактной группы возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.