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Россия отказала США в праве диктовать условия по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Рябков: у США не получится диктовать условия по переговорам о гарантиях безопасности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил в интервью журналу «Международная жизнь», что США не смогут диктовать свои условия и использовать диалог по безопасности с Россией в качестве ширмы для военного усиления Украины в антироссийских целях.

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — отметил Рябков.

По его словам, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о позиции России и находятся в постоянном контакте с представителями Москвы. Представитель МИД РФ также раскрыл основные стремления страны при возможном заключении договоренностей с США.

«Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас» — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности запланирован на самое начало 2022 года.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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