Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди заявил, что возможная подготовка представителями разведки США украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны» с российскими военными может иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — рассказал Джиральди.

Он утверждает, что возможная подготовка украинский сил является «одной из самых озадачивающих инициатив» США, а также показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих прошлых неудач в попытках смен режима в других государствах.

Ранее стало известно, что во время руководства Германией Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки, на что она, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».