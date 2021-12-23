Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Сахалине возбудили дело об отмывании денег при поставках живого краба... 07:10
Российский тренер объяснил, что должно объединить Дзюбу и Карпина 07:00
Тимошенко рассказала о диверсии с целью уничтожить Украину 06:56
Психолог рассказала, в каком возрасте лучше познакомить ребенка с Дедом Морозом 06:56
Стал известен самый дорогой артист России на Новый год 06:53
В России в 2021 году выросло число браков и разводов 06:36
МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх 06:36
До -13°C ожидается в Москве в четверг 06:28
Джеймс Франко признал, что спал со студентками из созданной им актерской школы 06:26
Гретцки признался, что является самым большим поклонником Овечкина 06:18

Экс-офицер ЦРУ заявил о катастрофических последствиях подготовки США «партизан» на Украине

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: подготовка США украинских сил приведет к катастрофическим последствиям

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди заявил, что возможная подготовка представителями разведки США украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны» с российскими военными может иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — рассказал Джиральди.

Он утверждает, что возможная подготовка украинский сил является «одной из самых озадачивающих инициатив» США, а также показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих прошлых неудач в попытках смен режима в других государствах.

Ранее стало известно, что во время руководства Германией Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки, на что она, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть