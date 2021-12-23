США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае нападения на Украину

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс пригрозил России «масштабными последствиями» и «суровой ценой» в случае военного конфликта с Украиной. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности», - сказал Миллс.

Постпред пригрозил, что дальнейшая агрессия России против Украины приведет к «масштабным последствиям и суровой цене».

Он отметил, что соблюдение суверенитета и территориальной целостности являются ключевыми принципами внешней политики США и основным принципом ООН.

Ранее сообщалось, что НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тыс. военнослужащих, в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.